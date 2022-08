Το Instagram δοκιμάζει ένα αντίγραφο του BeReal – Όσα πρέπει να ξέρετε για το «Candid Challenges»

Νέες αλλαγές στο Instagram; Σύμφωνα με τον γνωστό Leaker και Reverse Engineer, Alessandro Paluzzi, το Instagram που ανήκει στη Meta δοκιμάζει τη δική του έκδοση του BeReal, μιας από τις πιο ανερχόμενες νέες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Paluzzi δημοσίευσε στιγμιότυπα οθόνης από το «IG Candid Challenges», όπως ονομάζεται, τη Δευτέρα. Το Instagram σε δήλωση στο Engadget ανέφερε ότι εργάζεται σε ένα εσωτερικό πρωτότυπο της δυνατότητας αυτής, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την προσθήκη. Το Gizmodo επικοινώνησε με το Instagram για σχόλιο το πρωί της Τρίτης, αλλά δεν έλαβε απάντηση μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Ο χρήστης εξήγησε πως φαίνεται ότι το Candid Challenges θα βρίσκεται στην ενότητα των stories της εφαρμογής και θα μπορεί κάποιος να επιλέξει αν θα το βάλει. Εάν οι χρήστες επιλέξουν να συμμετάσχουν, δήλωσε ο Paluzzi, θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση σε διαφορετική ώρα κάθε μέρα που θα τους ζητά να τραβήξουν μια φωτογραφία σε δύο λεπτά. Ακούγεται οικείο; Αυτό είναι το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο η BeReal προτρέπει τους χρήστες της να τραβήξουν και να μοιραστούν μια φωτογραφία.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀

ℹ️ Add other’s IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022