Microsoft: Η πρώτη δήλωση του CEO της εταιρείας για το παγκόσμιο ψηφιακό μπλακ άουτ

Από τις τράπεζες μέχρι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, το μέγεθος της επιρροής του παγκόσμιου ψηφιακού μπλακ άουτ είναι αξιοσημείωτο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella εξέδωσε δήλωση -μέσω του Χ- σχετικά με την παγκόσμια διακοπή λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων που παρέλυσε τις υπηρεσίες αρκετών φορέων, εταιρειών και οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

«Χθες, η CrowdStrike κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση που άρχισε να επηρεάζει τα συστήματα πληροφορικής παγκοσμίως. Γνωρίζουμε αυτό το ζήτημα και εργαζόμαστε στενά με την CrowdStrike και με όλο τον κλάδο για να παρέχουμε στους πελάτες μας τεχνική καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να επαναφέρουν με ασφάλεια τα συστήματά τους σε λειτουργία», έγραψε στο X.

Yesterday, CrowdStrike released an update that began impacting IT systems globally. We are aware of this issue and are working closely with CrowdStrike and across the industry to provide customers technical guidance and support to safely bring their systems back online.

— Satya Nadella (@satyanadella) July 19, 2024