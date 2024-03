Γνωρίστε τον Devin: Είναι ο πρώτος πλήρως αυτόνομος μηχανικός λογισμικού AI στον κόσμο

Η πρωτοποριακή εξέλιξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε στη δημιουργία του Devin από την Cognition AI, του πρώτου αυτόνομου μηχανικού λογισμικού AI στον κόσμο.

Αυτό το μοναδικό δημιούργημα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην μηχανική λογισμικού, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς στο πρότυπο κωδικοποίησης SWE-Bench. Τα εντυπωσιακά επιτεύγματα του Devin είναι πολλά: Περνά με επιτυχία από συνεντεύξεις σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και αναλαμβάνει πραγματικούς ρόλους εργασίας στο Upwork, αποδεικνύοντας την δυναμική που έχει για να φέρει επανάσταση στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι προηγούμενες προσεγγίσεις συχνά εγκλωβίζονταν σε επαναλαμβανόμενες εργασίες και τις περιπλοκότητες του εντοπισμού σφαλμάτων. Οι συνθήκες είχαν ωριμάσει για το επόμενο βήμα. Το Devin αναδύεται ως πρωτοποριακή λύση, που ενσωματώνει την πλήρη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόνομη αντιμετώπιση σύνθετων μηχανικών προκλήσεων.

Υπάρχοντα εργαλεία στον τομέα του προγραμματισμού, υποβοηθούμενα από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη, απλοποιώντας πτυχές όπως η ολοκλήρωση κώδικα και ο εντοπισμός προβλημάτων. Ωστόσο, χρειάζονται μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη λογισμικού. Ο Devin, με τις προηγμένες του δυνατότητες, γεφυρώνει αυτό το χάσμα. Λειτουργεί αυτόνομα και είναι εξοπλισμένο με εργαλεία ανάπτυξης -όπως περιβάλλον γραμμής εντολών, πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα και πρόγραμμα περιήγησης – ενσωματωμένα σε ένα ασφαλές περιβάλλον υπολογιστή. Αυτή η αυτονομία επιτρέπει στον Devin να σχεδιάζει, να εκτελεί και να συνεργάζεται αποτελεσματικά σε εργασίες μηχανικής λογισμικού.

Η καινοτομία πίσω από τον Devin είναι βαθιά ριζωμένη στις εξελίξεις της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, ειδικά σχεδιασμένη να χειρίζεται σύνθετες, μακροπρόθεσμές εργασίες μηχανικής. Αυτό περιλαμβάνει την εκμάθηση νέων τεχνολογιών, την κατασκευή και ανάπτυξη εφαρμογών από την αρχή, τον αυτόνομο εντοπισμό και διόρθωση σφαλμάτων, και ακόμη και την εκπαίδευση και τον λεπτομερή συντονισμό άλλων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, η ικανότητα να εκτελεί αυτά τα καθήκοντα χωρίς βοήθεια αποτελεί μια μνημειώδη μετατόπιση στον τρόπο προσέγγισης των έργων ανάπτυξης λογισμικού, επισημαίνοντας την δυναμική του Devin να αναδιαμορφώσει την βιομηχανία.

Η αποτελεσματικότητα του Devin έχει ελεγχθεί αυστηρά στο σημείο αναφοράς SWE-Bench, μια απαιτητική δοκιμασία που απαιτεί την επίλυση πραγματικών προβλημάτων GitHub σε έργα ανοιχτού κώδικα. Οι επιδόσεις του Devin είναι απολύτως επαναστατικές. Έλυσε χωρίς βοήθεια το 13,86% αυτών των προβλημάτων, μια σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την προηγούμενη τεχνολογία αιχμής, η οποία κατάφερε να επιλύσει χωρίς βοήθεια το 1,96% και με υποβοήθηση το 4,80%. Αυτό το επίτευγμα αποδεικνύει την ικανότητα του Devin και επισημαίνει την δυναμική του να επαναπροσδιορίσει το τοπίο της μηχανικής λογισμικού.

Όσον αφορά στον Devin, είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο μηχανικός λογισμικού Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι απλά ένα εργαλείο, αλλά μια μετασχηματιστική δύναμη στην ανάπτυξη λογισμικού. Αυτοματοποιώντας σύνθετες εργασίες, ο Devin δεν αυξάνει απλά την παραγωγικότητα, αλλά ανοίγει επίσης το δρόμο για καινοτομίες στη δημιουργία και συντήρηση νέου λογισμικού. Αυτή η πρωτοποριακή εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στη μηχανική λογισμικού, όπου οι μηχανικοί Τεχνητής Νοημοσύνης όπως ο Devin παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της τεχνολογίας.

Today we’re excited to introduce Devin, the first AI software engineer.

Devin is the new state-of-the-art on the SWE-Bench coding benchmark, has successfully passed practical engineering interviews from leading AI companies, and has even completed real jobs on Upwork.

Devin is… pic.twitter.com/ladBicxEat

— Cognition (@cognition_labs) March 12, 2024