Cyber Greece 2026: Εθνική ασφάλεια – κρίσιμες υποδομές στην εποχή των υβριδικών απειλών – Μέρος Β’

Τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια και νερό δεν μπορούν πλέον να θωρακίζονται χωριστά. Χρειάζονται συνεργασία, κοινές ασκήσεις στο πεδίο και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών. Αυτό ήταν το κοινό συμπέρασμα του δεύτερου μέρους της ενότητας «Εθνική ασφάλεια – κρίσιμες υποδομές στην εποχή των υβριδικών απειλών» του 6ου Cyber Greece 2026, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting. Τη συζήτηση συντόνισε ο Διευθυντής του CNN Greece, Δημήτρης Πεφάνης.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο Επικεφαλής Τομέα Τεχνολογικών Υποδομών της Εθνικής Τράπεζας, Νικόλαος Ρέππας, εξήγησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έφερε νέες κατηγορίες επιθέσεων. Έκανε όμως τις υπάρχουσες «πιο φθηνές, πιο γρήγορες και κυρίως πιο πειστικές». Τα phishing μηνύματα είναι πλέον άψογα διατυπωμένα και εξατομικευμένα, ενώ τα deepfakes μπορούν να μιμηθούν συνάδελφο, υπάλληλο τράπεζας ή συγγενικό πρόσωπο. Έτσι, όπως σημείωσε, στο επίκεντρο μπαίνει πια η εμπιστοσύνη του ίδιου του πελάτη. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως είναι όπλο και για τον αμυνόμενο. Επιτρέπει fraud detection σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και με βάση τον τρόπο που κάποιος πληκτρολογεί το PIN του, συσχέτιση των alerts για να αποκλείονται τα false positives και συνεχή, αυτοματοποιημένο έλεγχο ευπαθειών.

Ο Corporate Security, Resilience & Services Director του Ομίλου ΟΤΕ, Γιώργος Διαμαντόπουλος, τόνισε ότι αυτό που προστατεύεται είναι η υπηρεσία και όχι το κτίριο ή οι servers. Ανέφερε ως παράδειγμα τον κινητό σταθμό βάσης με δορυφορική σύνδεση που είχε εγκατασταθεί στη Σαντορίνη την περίοδο της σεισμικής δραστηριότητας. Περιέγραψε επίσης πρόσφατη άσκηση του Ομίλου με σενάριο πλημμύρας κοντά σε data center. Εκεί, όπως είπε, προέκυψε ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: αν πέσουν τα δίκτυα, πώς θα συνεννοηθεί ο οδηγός του φορτηγού που φέρνει τη γεννήτρια; Ζήτησε η πολιτεία να καταγράψει τις αλληλεξαρτήσεις των φορέων και να δημιουργηθεί ένα ασφαλές κανάλι ανταλλαγής πληροφοριών, χωρίς τον φόβο προστίμων από τις ρυθμιστικές αρχές. Πρότεινε επίσης διατομεακές επιχειρησιακές ασκήσεις στο πεδίο και όχι μόνο επί χάρτου. Κατά τον ίδιο, κρίσιμο ζήτημα είναι και ποιος θα είναι η αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης του κοινού σε μια κρίση.

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΑΔΜΗΕ, Κωνσταντίνος Αγαθάκης, σημείωσε ότι οι κρίσιμες υποδομές δεν μπορούν πλέον να προστατεύονται απομονωμένα. Φυσική ασφάλεια, κυβερνοασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια πρέπει να εξετάζονται μαζί. «Πρέπει να προστατεύουμε τη συνολική ικανότητα των κρίσιμων υποδομών να επιτελούν την αποστολή τους», είπε, αναγνωρίζοντας ότι κανένας οργανισμός δεν είναι απρόσβλητος. Για τον ρόλο του κράτους έθεσε τρεις προτεραιότητες: κοινή κατανόηση των κινδύνων, σαφή συντονισμό με ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών και ασκήσεις που προσομοιώνουν κρίσεις με ευρείες επιπτώσεις.

Η Group Chief Digital Officer του Olympios Group, Άννα Μακρή, επεσήμανε ότι το νερό συχνά ξεχνιέται στη συζήτηση για τις κρίσιμες υποδομές. Θύμισε την περίπτωση των hackers Volt Typhoon, που διείσδυσαν σε συστήματα ύδρευσης στις ΗΠΑ. Προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η διακοπή της υδροδότησης αλλά και η δημόσια υγεία, για παράδειγμα με αλλοίωση της ποσότητας χλωρίου. Τα έξυπνα δίκτυα και υδρόμετρα, όπως εξήγησε, αυξάνουν τα σημεία πιθανής επίθεσης, ενώ οι μικρές ΔΕΥΑ της περιφέρειας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Σημείωσε ότι σε όλη την Ευρώπη η ύδρευση υστερεί σε κανονιστικό πλαίσιο και κυβερνοασφάλεια. Ανέφερε επίσης ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου η εταιρεία αναπτύσσει αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό επιθέσεων χωρίς πρόσβαση στα συστήματα OT.

Το Cyber Greece 2026 «Υβριδικές Απειλές: Το νέο τοπίο» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP. Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany. Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP και Cognyte LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr.