4o Συνέδριο Cyber Greece 2024: Η κυβερνοασφάλεια απευθύνεται σε όλους

Για την ανθεκτικότητα του ιδιωτικού τομέα από τις κυβερνοεπιθέσεις, συζήτησαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ «Κυβερνοκανονισμοί: Θα αντέξει ο Ιδιωτικός Τομέας τις προκλήσεις;», στο 4ο Συνέδριο CyberGreece που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Στην νομοθεσία NIS2για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ, μίλησε ο Απόστολος Πανδρούλας, Γενικός Διευθυντής, Odyssey Cybersecurity, «Η ΕΕ αντιλαμβάνεται ότι η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο τους λίγους, τις τράπεζες, τους δημόσιους οργανισμούς αλλά απευθύνεται σε όλους, όπως και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στρατηγικά αυτά οδηγεί τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να επενδύσουν σε χρήματα, σε ανθρώπους και τεχνολογία, για την κυβερνοασφάλειά τους, ενώ αν οι επιχειρήσεις δεν ακολουθήσουν τη νομοθεσία θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 2% του τζίρου της. Να σημειώσουμε ότι ο νόμος δεν έχει ψηφιστεί ακόμα στην Ελλάδα, ισχύει όμως στην Ε.Ε. οπότε τους επόμενους μήνες θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα.

Αναφερόμενος, στην νομοθεσία NIS2για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο Φώτης Σωφρόνης, Cybersecurity & Digital Trust Director, PwC Greece, σημείωσε ότι με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ετών οι επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν και θα εφαρμόσουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες. «Οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαπιστώνουμε πως ήδη έχουν βάλει στην ατζέντα τους να προετοιμαστούν για την θωράκισή τους από ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις».

«Ο ΑΔΜΗΕ αυτή την στιγμή είναι η πιο κρίσιμη υποδομή της χώρας, οπότε έχουμε σπαταλήσει χρόνο, κόπο και πόρους πάνω στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας» επισημαίνει ο Νίκος Ραυτόπουλος, Διευθυντής Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΑΔΜΗΕ. «Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε προηγμένα συστήματα ανίχνευσης και παρακολούθησης των απειλών. Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι οι απόπειρες σύνδεσης με τα συστήματα του ΑΔΜΗΕ είναι εκατομμύρια την ημέρα αλλά τα πραγματικά περιστατικά κυβερνοεπίθεσης είναι μερικά δεκάδες, χωρίς κάποιο από αυτό να έχει παραβιάσει τα συστήματά μας», προσθέτει ο κ. Ραυτόπουλος, σχολιάζοντας τις κυβερνοεπιθέσεις που δέχεται ο ΑΔΜΗΕ.

Την εκτίμηση ότι «οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συνεχώς πρέπει να προετοιμάζονται και να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις κυβερνοεπιθέσεις», εξέφρασε η Κατερίνα Τασιοπούλου, CEO, Threatscene Exelasis, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι σε επίπεδο εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις ακόμα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα κυβερνοασφάλειας, καθώς δεν αποτελεί προτεραιότητά τους.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να είναι ευκαιρία, αλλά κυρίως είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα. Δυστυχώς ο ιδιωτικός τομέας σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο στην κυβερνοασφάλεια έχει μείνει πίσω, σε αντίθεση με το δημόσιο που έχει προχωρήσει περισσότερο τα τελευταία χρόνια», τόνισε η Γιώτα Παπαρίδου Πρόεδρος Δ.Σ., Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Την εκτίμηση ότι οι τεχνολογίες συνεχώς εξελίσσονται μέρα με τη μέρα γεγονός που καθιστά δυσκολίες στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, εξέφρασε ο Ram Aviram, Lead Consultant / Founder BIT Consultancy & Cognyte Greece. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις απειλές που έρχονται και για αυτό θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για να βρεθούμε μπροστά από τις απειλές», υπογράμμισε ο κ. ο Ram Aviram.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Αλέξανδρος Κόντης, Αρχισυντάκτης Realnews.

