Ξέσπασε σε κλάματα η Μαρία Σάκκαρη – “Δούλεψα όλη τη ζωή μου για να βρεθώ εδώ”

Στον τελικό του Indian Wells προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, έπειτα από τη νίκη της (2-1 σετ) κόντρα στην Πάουλα Μπαντόσα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν εντυπωσιακή σε όλο τον αγώνα. Με «όπλο» το σερβίς της, απέφυγε τα λάθη και με σημαντικά μπρέικ, νίκησε την 24χρονη από την Ισπανία (Νο7). Η Μαρία Σάκκαρη μετά τη νίκη αυτή ανεβαίνει στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης από το Νο5 που ήταν.

Η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε μετά την επιτυχία της στις ΗΠΑ: «Δούλεψα όλη τη ζωή μου για να βρεθώ εδώ. Ίσως για κάποιον φαίνεται χαζό που κάνω έτσι επειδή απλώς προκρίθηκα στον τελικό και δεν κατέκτησα ακόμα κάτι, αλλά σημαίνει πολλά για εμένα».

Για τον ημιτελικό με την Μπαντόσα, η Ελληνίδα τενίστρια εξήγησε: «Ανησυχούσα, επειδή η Πάουλα παίζει διαφορετικά από τις άλλες παίκτριες. Έπρεπε να έχω πίστη, Πίστεψα στον εαυτό μου κι έχω χάσει τα λόγια μου. Σημαίνει πολλά αυτό για εμένα και την ομάδα μου».

“I work my entire life to get to this, to the late stages of the tournaments. It means a lot to me.” 🥰@mariasakkari | #IndianWells pic.twitter.com/J8D9yrW1J9

— wta (@WTA) March 19, 2022