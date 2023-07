Wimbledon: Πρόκριση θρίλερ για τον Στέφανο Τσιτσιπά – Νίκησε 3-2 τον Ντόμινικ Τιμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε αρκετά αλλά τελικά κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ντόμινικ Τιμ, τον οποίο νίκησε με 3-2 σετ (3-6, 7-6 [1], 6-2, 6-7 [5], 7-6[8]) και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Wimbledon.

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι ξεκίνησε την Τρίτη, αλλά διακόπηκε λόγω βροχής ενώ ο Τιμ προηγούταν 1-0 σετ και 4-3 στο 2ο σετ. Ο Έλληνας Τενίστας στον β΄ γύρο του Wimbledon, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άντι Μάρεϊ.

Το 1ο σετ ολοκληρώθηκε με κυρίαρχο τον Τιμ, ο οποίος έκανε δύο break και έφτασε στο 6-3 με σχετική άνεση. Στο 2ο σετ το παιχνίδι ισορρόπησε, όμως η βροχή που είχε προκαλέσει πεντάλεπτη διακοπή στο 1ο σετ, επέστρεψε πιο ισχυρή και οδήγησε σε οριστική διακοπή, με τον Έλληνα πρωταθλητή να προηγείται με 4-3. Το τρομερά ανταγωνιστικό σετ πήγε στο tie break, όπου ο Έλληνας τενίστας ήταν καταιγιστικός (7-1), ισοφαρίζοντας τον αγώνα.

Το τρίτο σετ ήταν μονόλογος για τον Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ανώτερος, έκανε το ένα break μετά το άλλο και κατάφερε πολύ εύκολα να πάρει το σετ με 6-2 και να προηγηθεί με 2-1. Ισσορημένο ήταν το 4ο σετ. Οι δύο τενίστες διατηρούσαν τα… σερβις τους και το παιχνίδι οδηγήθηκε στο τάι μπρεικ. Εκεί ο Τιμ έφθασε πρώτος σε mini break για το 4-2, έφθασε στο 6-3 και σε τρία set points, ο Τσιστιπάς σερβίροντας «έσβησε» τα δύο, με τον Τιμ να κατακτά το σετ με 7-6(5) και όλα να κρίνονται στο 5ο.

Στο 5ο και τελευταίο σετ, οι δύο αντίπαλοι έπαιρναν με ευκολία τα σερβίς τους. Ο Τιμ πήρε τέσσερα love games, ο Τσιτσιπάς τρία και ο αγώνας οδηγήθηκε ξανά στο tie break. Αμφότεροι έσπασαν από μία φορά το σερβίς του άλλου κι ένα λάθος του Τιμ οδήγησε τον Τσιτσιπά σε δεύτερο match point. Παρόλο που ο Αυστριακός αντιστέκοντας, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε σε μία σημαντική νίκη.

Tsitsipas prevails in an EPIC 💥@steftsitsipas outlasts Dominic Thiem in an exhilarating five-set encounter to book his place in the second round, 3-6, 7-6(1), 6-2, 6-7(5), 7-6(8) 😮#WImbledon pic.twitter.com/neSdsUs2Lr

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2023