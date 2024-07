Wimbledon: Ο Μεντβέντεφ έβρισε την Ελληνίδα διαιτητή Εύα Ασδεράκη – «Άντε γ…» – ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του εναντίον του Κάρλος Αλκαράθ, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ επέδειξε εμφανή εκνευρισμό, φτάνοντας στο σημείο να επιτεθεί λεκτικά στην Ελληνίδα διαιτητή, Εύα Ασδεράκη.

Ο Ρώσος τενίστας, γνωστός για τις έντονες αντιδράσεις του, έδειξε και πάλι την οξύθυμη πλευρά του. Κατά τη διάρκεια των ημιτελικών του Wimbledon, ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ, ο Μεντβέντεφ δεν συγκράτησε τον εκνευρισμό του και προέβη σε απαράδεκτες εκφράσεις προς την Ασδεράκη, χρησιμοποιώντας υβριστική γλώσσα.

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε τελικά με 3-1 σετ [6-7 (1-7), 6-3, 6-4, 6-4], εξασφαλίζοντας τη θέση του στον τελικό του Wimbledon, όπου θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι.

Medvedev saying “f*** you” to the umpire 🙈👊🎾 pic.twitter.com/2dFnHoYJTr

— Football Fights (@footbalIfights) July 12, 2024