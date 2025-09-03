Βίντεο: Τάκλιν «καράτε» σε αγώνα του Λιγκ Καπ Αγγλίας – «Πάγωσαν» ποδοσφαιριστές και θεατές

Το πιο «δολοφονικό» τάκλιν της νέας σεζόν στο Λιγκ Καπ Αγγλίας (EFL Cup), μέχρι στιγμής, ανήκει στον Azeem Abdulai της Leyton Orient.

Ο 22χρονος αμυντικός μέσος δέχθηκε κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, ανάμεσα στην ομάδα του και την Peterborough.

Ο Carl Johnston, που δέχθηκε το τάκλιν, παρέμεινε ξαπλωμένος στο χορτάρι, αν και τελικά κατάφερε να επιστρέψει στον αγώνα.

Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν το περιστατικό, επισημαίνοντας πως ο Abdulai «δεν είχε κακή πρόθεση», απλώς «καθυστέρησε να πάει στην μπάλα καθώς σήκωσε το πόδι του».