Βίντεο: Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς ανέβηκαν… σε καμήλες για να παίξουν τένις

Η τελετή έναρξης του Qatar Open 2025 σίγουρα δεν ήταν όπως οι περισσότερες άλλες τελετές για τουρνουά τένις, καθώς το κοινό είχε την ευκαιρία να δει τέσσερις από τους μεγαλύτερους τενίστες του κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Κάρλος Αλκαράθ, τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ να παίζουν… επάνω σε καμήλες.

Χθες Κυριακή, οι τέσσερις τενίστες ανέβηκαν σε καμήλες και, φορώντας παραδοσιακές αραβικές ενδυμασίες, έπαιξαν τένις στην καρδιά της ερήμου στην Αραβική Χερσόνησο, προσφέροντας στους φιλάθλους του αθλήματος μια μοναδική εικόνα.



Η τελετή της έναρξης πραγματοποιήθηκε σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, το οποίο αποτέλεσε το τέλειο σκηνικό για αυτό το μοναδικό και απροσδόκητο γεγονός.

So Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas and Dimitrov played tennis while sitting on camels in Doha. You can’t make this up. pic.twitter.com/E4hVBkCZ0x

— carlosalcarazfans (@alcarazgirlies) February 16, 2025