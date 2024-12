Βίντεο: Άγριος καβγάς σε αγώνα του NBA – Μπουνιές, σπρωξίματα και αποβολές τριών παικτών

Σύρραξη προκλήθηκε στο παιχνίδι ανάμεσα στους Ντάλας Μάβερικς και τους Φοίνιξ Σανς την Παρασκευή το βράδυ στο NBA, καθώς τρεις παίκτες αποβλήθηκαν έπειτα από μια σύντομη αλλά έντονη σύγκρουση κατά τη διάρκεια του αγώνα, που κατέληξε σε νίκη για τους Μάβερικς με 98-89.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς των Σανς έκανε επιθετικό φάουλ ενώ τον μάρκαρε ο Ντάνιελ Γκάφορντ, με 9:02 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο άγριος καβγάς ξέσπασε γρήγορα όταν ο Βόσνιος σέντερ των Φοίνιξ Σανς αντέδρασε στο σφύριγμα του διαιτητή και επιτέθηκε στον Νατζί Μάρσαλ των Ντάλας Μάβερικς, σπρώχνοντάς του το κεφάλι. Ο Μάρσαλ απάντησε με γροθιά, ενώ ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον της ομάδας του Ντάλας έσπευσε να ρίξει τον Νούρκιτς στο έδαφος, πριν τελικά οι διαιτητές και μέλη των προπονητικών τιμ τους χωρίσουν.

Δείτε το βίντεο:

Jusuf Nurkic, Naji Marshall and P.J. Washington were all ejected after this scuffle in Mavs-Suns. pic.twitter.com/A3Gk7eBYlI

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 28, 2024