Βασίλης Σπανούλης: Πού θα δείτε την μεγάλη βραδιά του «Kill Bill» – Όλα όσα έγιναν στο Gala προς τιμήν του – ΒΙΝΤΕΟ

Απόψε (17/9) είναι η μεγάλη βραδιά του Βασίλη Σπανούλη. Στις 20:00(Novasports 4) στο ΣΕΦ οι φίλαθλοι θα τον αποθεώσουν και ο Ολυμπιακός θα τον τιμήσει αποσύροντας την φανέλα του στον φιλικό αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο.

Μία ημέρα μετά το gala προς τιμήν του, όπου κορυφαίες προσωπικότητες, και μερικά από τα κορυφαία ονόματα στην σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρέθηκαν στην εκδήλωση.

Ο Βασίλης Σπανούλης κατάφερε να ενώσει ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία που απαθανάτισε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Βασίλη Παρθενόπουλο (Πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός), τον Βαγγέλη Λιόλιο (πρόεδρο της ΕΟΚ), τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα (πρόεδρο της EuroLeague) και ο Αντρέι Βατούτιν (πρόεδρο της ΤΣΣΚΑ).

Η μεγάλη έκπληξη-παρουσία ήταν δίχως άλλο αυτή του Σάσα Βεζένκοβ, με τον «Kill Bill» να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του βλέποντάς τον να κάνει δηλώσεις και να σπεύδει να τον αγκαλιάσει μπροστά στις κάμερες.

«Ποιον Βασίλη ρε; Από πού ήρθες, θα μας τρελάνεις; Πότε ήρθες; Σε άφησαν οι Σακραμέντο;» φώναξε από μακριά ο Σπανούλης με τον Βεζένκοβ να τον αγκαλιάζει θερμά και να λέει «για εσένα δεν θα με άφηναν;»

Ο φόργουορντ των Κινγκς δήλωσε ότι είχε κρατήσει κρυφό από τον Βασίλη Σπανούλη ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα για την σπουδαία βραδιά του.

🫢😊😁 Moments of happiness come with the unexpected!!!

Sasha Vezenkov surprised Vassilis Spanoulis by coming all the way from USA! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #TheNightOfTheLegend pic.twitter.com/lYPswoQRhT

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) September 17, 2023