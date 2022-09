US Open: Η ρακέτα του Ναδάλ αναπήδησε και τον χτύπησε στο πρόσωπο

Ο Ράφαελ Ναδάλ επέστρεψε για να κερδίσει στο US Open. Ο σπουδαίος τενίστας κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στον Φάμπιο Φονίνι, κόπηκε στην μύτη του, όταν η ρακέτα του αναπήδησε από το γήπεδο και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Όλα έγιναν όταν ο αθλητής, κινήθηκε προς τα δεξιά όταν χτύπησε ένα μπακχάντ και η ρακέτα του ξέφυγε, χτυπώντας στο έδαφος και στη συνέχεια προκαλώντας τον τραυματισμό του. Ο Ναδάλ μόρφασε αμέσως και έβαλε το δεξί του χέρι στο πρόσωπό του. Στη συνέχεια, τοποθέτησε και τα δύο χέρια στο κεφάλι του, πριν πάει στο πλάι.



Ο Ναδάλ αιμορραγούσε και πήρε ιατρικό τάιμ άουτ. Ξάπλωσε ανάσκελα, ενώ του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο Φάμπιο Φονίνι πήγε να ελέγξει ότι είναι καλά ο αντίπαλός του και το παιχνίδι συνεχίστηκε έπειτα από περίπου πέντε λεπτά καθυστέρηση.

Ο τραυματισμός συνέβη στον πρώτο πόντο με τον Ναδάλ να προηγείται στο 3-0 στο τέταρτο σετ.

Rafa Nadal returns to action after sustaining a cut on his nose. 👏 pic.twitter.com/m6gOlcqk2K

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2022