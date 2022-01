Tζόκοβιτς: Ευγνώμων για την απόφαση του δικαστηρίου – Θέλω να μείνω και να αγωνιστώ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με ανάρτησή του στο Twitter ευχαρίστησε το δικαστήριο για τη δικαίωσή του και εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει στη Μελβούρνη και να αγωνιστεί στο Australian Open.

“Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που το δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση ακύρωσης της βίζας μου. Παρόλα αυτά που έχουν συμβεί θέλω να μείνω και να προσπαθήσω να αγωνιστώ στο Αυστραλιανό Όπεν. Παραμένω συγκεντρωμένος σε αυτό. Πέταξα εδώ για να παίξω σε ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά που έχουμε, μπροστά σε καταπληκτικούς οπαδούς. Για την ώρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, πέρα από ευχαριστώ σε όλους όσοι με στηρίζετε σε όλο αυτό και με ενθαρρύνουν να μένω δυνατός”, έγραψε ο Σέρβος τενίστας.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022