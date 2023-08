Τζιανλουίτζι Μπουφόν: Αφήνει την Πάρμα και βάζει τέλος στη μυθική του καριέρα

Τίτλους τέλους στη μυθική του καριέρα αποφάσισε να ρίξει ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν.

Σύμφωνα με πολλά ιταλικά δημοσιεύματα, ο 45χρονος τερματοφύλακας πήρε την οριστική απόφαση να κρεμάσει τα γάντια του και να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο αυτό το καλοκαίρι.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, μέσα στις επόμενες ημέρες, ο τεράστιος Ιταλός γκολκίπερ αναμένεται να συναντηθεί με τη διοίκηση της Πάρμα, στην οποία και αγωνίζεται από το 2021, ώστε να λύσουν κοινή συναινέσει το συμβόλαιό τους και εν συνεχεία να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πέσει η… αυλαία στην «χρυσή» εποχή του «Τζίτζι» στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο οποίος αποτελεί έναν ζωντανό θρύλο της «σκουάντρα αντζούρα» και του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του πριν από 28χρόνια και το… μακρινό 1994, ο Μπουφόν άφησε το δικό του στίγμα και μια μεγάλη «κληρονομιά» στη θέση του τερματοφύλακα σε παγκόσμιο επίπεδο, κατακτώντας συνολικά 27 τίτλους με τις Γιουβέντους, Πάρμα και Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ, αποκορύφωμα της καριέρας του αποτελεί η κατάκτηση του Μουντιάλ το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας με την εθνική Ιταλίας.

Multiple reports that Gigi Buffon is set to terminate his contract with Parma by mutual consent and announce his retirement.

The greatest of all time.

A reminder, if needed, of how amazing he was. A legend.

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) August 1, 2023