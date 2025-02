Τσεχία – Ελλάδα 89-93: Ο Τολιόπουλος «υπέγραψε» την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ 2025

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να στέλνει τον αγώνα στην παράταση, με τρίποντο 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας, και στο επιπλέον πεντάλεπτο να παίρνει… φωτιά από τα 6,75, η Εθνική Ελλάδας πήρε πανηγυρική πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ του 2025, που θα φιλοξενηθεί σε Κύπρο, Λετονία, Πολωνία και Φινλανδία, το διάστημα 27 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέρασε νικηφόρα με 93-89 από την Τσεχία, για την 5η και προτελευταία αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου και με ρεκόρ 4-1 «σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Με τον στόχο της πρόκρισης να έχει επιτευχθεί, η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί την Δευτέρα (24/2, 21:30) στην Πάτρα την Ολλανδία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ θα διεξαχθεί στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Κύπρου, το διάστημα 28/8 έως τις 4/9.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε το… κρύο αίμα όταν η θερμοκρασία… ανέβηκε στην έδρα της Τσεχία, τελειώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους (5/9 τρίποντα) και παίρνοντας τον τίτλο του MVP από τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ κυριαρχούσε στο παρκέ μέχρι να δώσει τη «σκυτάλη» στον γκαρντ του Άρη. Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε την απαραίτητη ζημιά στη ρακέτα με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ πολύτιμος ήταν και ο Νίκος Χουγκάζ με 12 πόντους.

Από την Τσεχία ξεχώρισε ο Οντρέι Μπάλβιν με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Μάρτιν Πέτερκα και Ρίτσαρντ Βαλίντ. Με 12 πόντους τελειώσε τον αγώνα ο Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος όμως κέρδισε τον τίτλο του… μοιραίου, αστοχώντας σε 3 βολές στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

Το τρίποντο του Τολιόπουλου που έστειλε τον αγώνα στην παράταση:

