Τραγωδία στην Αλβανία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στο γήπεδο και πέθανε – Συγκλονιστικό Βίντεο

Τραγωδία στην Αλβανία, καθώς ο 28χρονος ποδοσφαιριστής της ομάδας Εγνατία, Ράφαελ Ντουαμέναμα, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στην Παρτιζάνι, και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία πνοή του.

Συγκεκριμένα στο 23ο λεπτό του αγώνα Εγνάτια – Παρτιζάνι, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων Ράφαελ Ντουαμέναμα υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ghanaian Footballer Raphael Dwamena sadly passed away on the field in Albania. RIP💔pic.twitter.com/EzsjYgbZoj

— Twilight (@the_marcoli_boy) November 11, 2023