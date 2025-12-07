Το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, έρχεται το καλοκαίρι, και το Σάββατο η FIFA έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες όλων των αναμετρήσεων, από τους ομίλους μέχρι τον μεγάλο τελικό.
Το πρόγραμμα των ομίλων:
11 Ιουνίου
22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A
12 Ιουνίου
05:00 Νότια Κορέα – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία, Group A
22:00 Καναδάς – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B
13 Ιουνίου
04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D
07:00 Αυστραλία – Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο, Group D
22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B
14 Ιουνίου
01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C
04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C
20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F
15 Ιουνίου
02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E
05:00 Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία – Τυνησία, Group F
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G
16 Ιουνίου
01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G
07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I
17 Ιουνίου
01:00 Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ – Νορβηγία, Group I
04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J
20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K
23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L
18 Ιουνίου
02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K
07:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Νότια Αφρική, Group A
22:00 Ελβετία – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B
19 Ιουνίου
01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A
07:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – Παραγουάη, Group D
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D
20 Ιουνίου
01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C
04:00 Βραζιλία – Αϊτί, Group C
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F
20:00 Ολλανδία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E
21 Ιουνίου
03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η
22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G
22 Ιουνίου
01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπρος, Group G
20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J
23 Ιουνίου
00:00 Γαλλία – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group I
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι
06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ
23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L
24 Ioυνίου
02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L
05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K
22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B
22:00 Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B
25 Ιουνίου
01:00 Μαρόκο – Αϊτί, Group C
01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α
04:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Μεξικό, Group Α
26 Ιουνίου
02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F
02:00 Ιαπωνία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F
05:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – ΗΠΑ, Group D
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D
22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group Ι
27 Ιουνίου
03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G
06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G
28 Ιουνίου
00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L
00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K
02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν, Group K
05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J
Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ
Φάση των 32
29/6 23:30, 1E – 3A/B/C/D/F
1/7 00:00, 1Ι – 3C,D,F,G,H
28/6 22:00, 2Α – 2Β
30/6, 04:00, 1F – 2C
3/7, 02:00, 2Κ – 2L
2/7, 22:00, H1 – 2J
2/7, 03:00, 1D – 3B/E/H/I/J
29/6, 20:00, 1C – 2F
30/6, 20:00, 2Ε – 2Ι
1/7, 04:00, 1Α – 3C/E/F/H/I
1/7, 19:00, 1L – 3E/H/I/J/K
Φάση των 16
5/7, 00:00, W74 – W77
4/7, 20:00, W73-W75
6/7, 22:00, W83-W84
7/7, 03:00, W81-W82
5/7, 23:00, W76-W78
6/7, 03:00, W79-W80
7/7, 19:00, W86-W88
7/7. 23:00, W85-W87
Προημιτελικά
9/7, 23:00, W89-W90
10/7, 22:00, W93-W94
12/7, 00:00, W91-W92
12/7, 04:00, W95-W96
Hμιτελικά
14/7, 22:00, W97-W98
15/7, 22:00, W99-W100
Μικρός Τελικός
19/7, 00:00, L101-L102
Tελικός
19/7, 22:00, W101-102
*Η ΕΡΤ θα καλύψει όλους τους αγώνες της διοργάνωσης.