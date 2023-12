Τι αυτογκόλ έβαλε ο… τερματοφύλακας; Δείτε την γκάφα της χρονιάς

Ο τερματοφύλακας του Αμβούργου, Ντάνιελ Φερνάντες έκανε την γκάφα της χρονιάς, καθώς έβαλε ένα αδιανόητο αυτογκόλ στο παιχνίδι με τη Ζανκτ Πάουλι για την Bundesliga 2.

Με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 1-0, οι παίκτες των φιλοξενούμενων έπαιξαν με τη… φωτιά στην άμυνά τους και μπροστά από την εστία του Φερνάντες.

Στην προσπάθειά του ο Πορτογάλος πορτιέρο να διώξει την μπάλα εκατοστά μακριά από την εστία του την κλώτσησε άτσαλα και πέτυχε ένα αυτογκόλ, το οποίο μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral

Look at this goal in the St Pauli game 😭😭😭 pic.twitter.com/IacniKxFIS

— george (@StokeyyG2) December 1, 2023