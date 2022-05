Θλίψη στη Μπαρτσελόνα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο 27χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας

Θρήνος στη Μπαρτσελόνα. Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αργεντινή ο Μάξι Ρολόν και ο αδελφός του, Άριελ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητό τους έπεσε πάνω σε δέντρο.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στην πατρίδα του, ο Μάξι μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του Άριελ ταξίδευαν στο πατρικό τους στην Κασίλντα της επαρχίας Σάντα Φε, το πρωί του Σαββάτου, όταν το αυτοκίνητό τους έφυγε από το δρόμο για άγνωστους ακόμα λόγους.

Και οι δύο έχασαν τη ζωή τους από τα τραύματα της σύγκρουσης, με την Μπαρτσελόνα να κάνει σχετική ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη θλίψη της για το γεγονός.

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2022