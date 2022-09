Τέλος εποχής για την Σερένα Γουίλιαμς—Η ήττα στον τελευταίο αγώνα της καριέρας της στο US OPEN

Ο αποχαιρετισμός της Σερένα Γουίλιαμς στο επαγγελματικό τένις ολοκληρώθηκε μετά την ήττα της στο US Open από την Ajla Tomljanovic. Η προαναγγελθείσα αυλαία στην λαμπρή καριέρα της, θα μπορούσε να έχει γίνει με ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο στάδιο Arthur Ashe το βράδυ της Παρασκευής.

Έπειτα από έναν ανταγωνιστικό αγώνα τριών σετ που περιλάμβανε εξαιρετικό τένις ενάντια σε μία παίκτρια που μεγάλωσε έχοντας ως πρότυπο την Σερένα, η εμβληματική καριέρα της 40χρονης έφτασε στο θαυμάσιο τέλος με 7-5, 6-7 (4-7), 6 -1.

Words cannot describe what #Serena has meant to us all. pic.twitter.com/a4YvBgNhOL

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022