Στους “4” του Κυπέλλου η Λίβερπουλ – Από ασίστ του Τσιμίκα το μοναδικό γκολ του αγώνα – ΒΙΝΤΕΟ

Από την καταπληκτική ασίστ του Κώστα Τσιμίκα, ο Ντιόγκο Ζότα, πέτυχε το γκολ της νίκης της Λίβερπουλ επί της Νότιγχαμ Φόρεστ στο “Σίτι Γκράουντ” και με το 1-0 οι “κόκκινοι” προκρίθηκαν στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Αγγλίας, όπου θ΄ αντιμετωπίσουν σε πρόωρο τελικό την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία νωρίτερα διέλυσε με 4-1 την Σαουθάμπτον στο “Σεντ Μέρις”.

Η Φόρεστ αποδείχθηκε πολύ “σκληρό καρύδι” και προβλημάτισε την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ στο μεγαλύτερο μέρος του ματς. Τελικά τη λύση έδωσε γι΄ άλλη μια φορά ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός στο 78ο λεπτό, μετά από ψηλοκρεμαστή σέντρα ακριβείας του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο το ματς και είχε εξαιρετική απόδοση.

Στο 86΄ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε πέσιμο του Ράιαν Γέιτς, ωστόσο, μετά την εξέταση της φάσης από το VAR δεν διαπιστώθηκε παράβαση.

A wonderful pass from Tsimikas to Jota, who scores the goal for Liverpool

