Στέφανος Τσιτσιπάς: Επέστρεψε στο Top-10 του κόσμου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικητής στο τουρνουά ATP 500 στο Ντουμπάι , πρώτο τίτλο μετά το Μόντε Κάρλο του 2024, επέστρεψε σήμερα (3/3) στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης όπου καταλαμβάνει την 9η θέση (+2), ενώ ο Τόμας Μάχατς, νικητής στο Ακαπούλκο του πρώτου του τίτλου ATP, είναι 20ος.

Στην κορυφή της κατάταξης της ATP βρίσκεται ο Ιταλός Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος είναι ακόμη υπό αναστολή για ντόπινγκ, μπροστά από τους Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Κάρλος Αλακράθ που θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα το Masters 1000 στο Indian Wells.

Ο 26χρονος Στέφανος Τσιτσιπάς, πρώην Νο3 στον κόσμο, έμεινε εκτός Top 10 στις 10 Ιουνίου. Ο φιναλίστ στο Ντουμπάι, ο Καναδός Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ κέρδισε τρεις θέσεις και έφτασε στη 18η.

🔹 1st title in 10 months

🔹 1st ATP 500

🔹 Back in the Top 10

Stefanos Tsitsipas IS BACK 🙌 pic.twitter.com/QlCfls0zO8

— We Are Tennis (@WeAreTennis) March 1, 2025