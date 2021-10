Σοκ στην Premier League: Ο 20χρονος τερματοφύλακας της Νόριτς, Νταν Μπάρντεν διαγνώστηκε με καρκίνο

Η Νόριτς των Χρήστου Τζόλη και Δημήτρη Γιαννούλη ανακοίνωσε ότι ο τερματοφύλακας της ομάδας, Νταν Μπάρντεν, διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις.

To αγγλικό κλαμπ τόνισε ότι ο 20χρονος θα συνεχίσει να υποβάλλεται σε εξετάσεις πριν αρχίσει να ακολουθεί θεραπεία.

Πλέον, ο καρκίνος στους όρχεις θεωρείται ιάσιμος και το ποσοστό των ανθρώπων που τον έχουν ξεπεράσει είναι πολύ μεγάλο.

The club can confirm goalkeeper Dan Barden has been diagnosed with testicular cancer.

After the initial diagnosis, Barden has since undergone follow up tests and will continue with a closely monitored treatment programme over the coming period.#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) October 18, 2021