Σοκ για Νεϊμάρ: Ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου – 8 μήνες εκτός δράσης

Ο τραυματισμός του Νεϊμάρ Τζούνιορ στον αγώνα της Βραζιλίας στην Ουρουγουάη αποδείχθηκε πολύ σοβαρός, καθώς η Αλ Χιλάλ (στην οποία «μετακόμισε» το περασμένο καλοκαίρι) ανακοίνωσε την Τετάρτη (18/10) πως υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της «ζημιάς», που θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων τουλάχιστον για 6 μήνες.

Στο ματς της «σελεσάο» στο Μοντεβιδέο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στο γόνατο μετά από δυνατό μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Νικολάς Ντε Λα Κρουζ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου κι αποχώρησε με φορείο.

Όπως αποκάλυψε η σαουδαραβική ομάδα, μετά από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, επιβεβαιώθηκε η ρήξη του πρόσθιου χιαστού και του μηνίσκου στο γόνατό του τις επόμενες μέρες θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..

