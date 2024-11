Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός για 3 εβδομάδες ο Βινίσιους

Ακόμη ένα πλήγμα για την ταλαιπωρημένη από τραυματισμούς Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά με «θύμα» τον Βινίσιους.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις προς το τέλος του χθεσινού (24/11) αγώνα πρωταθλήματος με τη Λεγανές και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, που έδειξαν πρόβλημα στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού. Ο άσος των «μερένγκες» τέθηκε σίγουρα νοκ-άουτ από τη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης (27/11) με τη Λίβερπουλ στο «Ανφιλντ», για την 5η αγωνιστική του Champions League, και αναμένεται να μείνει περίπου 3 εβδομάδες εκτός γηπέδων.

Ο Βινίσιους θα χάσει και το επόμενο ματς των Μαδριλένων στο Champions League, με την Αταλάντα στο Μπέργκαμο (10/12), καθώς και μία σειρά αγώνων της La Liga, με σημαντικότερο αυτό του «Σαν Μαμές» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (4/12). Με τα τωρινά δεδομένα, είναι αμφίβολο αν ο 24χρονος επιθετικός θα προλάβει τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, που είναι προγραμματισμένος για τις 18 Δεκεμβρίου.

Ο Βινίσιους έχει αγωνιστεί και στα 18 επίσημα παιχνίδια της Ρεάλ τη φετινή σεζόν, με απολογισμό 12 γκολ και 7 ασίστ. Με δεδομένο ότι και ο συμπατριώτης του Ροντρίγκο βρίσκεται «στα πιτς», οι επιλογές του Κάρλο Αντσελότι στην επιθετική γραμμή μειώνονται σημαντικά. Απόντος του Βραζιλιάνου, ίσως ο Ιταλός τεχνικός δοκιμάσει για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσει τον Κιλιάν Μπαπέ σε ρόλο αριστερού εξτρέμ, που του αρέσει περισσότερο.

Σημειώνεται ότι η Ρεάλ βρίσκεται μόλις στη 18η θέση της League Phase του Champions League, με δύο νίκες και δύο ήττες, και τα δύο επόμενα δύσκολα ματς θα κρίνουν κατά πόσον θα είναι σε θέση να διεκδικήσει μία θέση στην πρώτη οκτάδα, που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τη φάση των «16». Παράλληλα, στο πρωτάθλημα, οι «μερένγκες» βρίσκονται δεύτεροι, πίσω από την Μπαρτσελόνα, έχοντας όμως μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά από τους εννέα βαθμούς στους τέσσερις, ενώ έχουν κι ένα ματς λιγότερο.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Vinicius Jr will be OUT for around 3 weeks with injury. Another fitness blow to Real Madrid and Carlo Ancelotti.

✍️ @COPE pic.twitter.com/qWGW5mZioo

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 25, 2024