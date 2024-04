Premier League: H Έβερτον έβαλε… φρένο στις ελπίδες της Λίβερπουλ για τίτλο

Το 244ο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ «βάφτηκε» γαλάζιο. Η Έβερτον νίκησε 2-0 τη Λίβερπουλ πραγματοποιώντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για παραμονή στην Premier League. Παράλληλα, όμως, κατάφερε κι ένα ισχυρό «χτύπημα» στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ η οποία είδε τις ελπίδες της για κατάκτηση του τίτλου να μειώνονται δραματικά.

— Everton (@Everton) April 24, 2024