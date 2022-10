Ποιος Πανένκα; Αυτή την εκτέλεση πέναλτι δεν την έχετε ξαναδεί – BINTEO

O Αντονίν Πανένκα έμεινε στην ιστορία του ποδοσφαίρου για την διάσημη εκτέλεση πέναλτι που πρώτος παρουσίασε στο κοινό. Στην συνέχεια πολλοί τον αντέγραψαν, άλλοτε πετυχημένα και άλλοτε αποτυχημένα.

Η εκτέλεση όμως ενός 26χρονου Ρώσου άφησε άναυδο όχι μόνο τους φιλάθλους που ήταν στο γήπεδο, αλλά και όσους είδαν το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Νόρικ Αβνταλιάν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με απίστευτο τρόπο, κάνοντας μια ανάποδη τούμπα.

Ο άσος της Νεφίς Καζάν πριν χρησιμοποιήσει το πρώτο βήμα για να κάνει την ανάποδη τούμπα κλώτσησε την μπάλα και την έστειλε στο κέντρο της εστίας, με τον τερματοφύλακα να βουτάει στη δεξιά του γωνία και να μην μπορεί να κάνει κάτι καθώς η μπάλα περνάει δίπλα του.

Στη συνέχεια, ο Αβνταλιάν απομακρύνεται πανηγυρίζοντας με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι φαίνονται έκπληκτοι με αυτό που μόλις είδαν.

💥 WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G

