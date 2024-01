Πέθανε ο Φραντς Μπεκενμπάουερ – O «Kάιζερ» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου

Σε ηλικία 78 ετών, ο θρύλος του Γερμανικού ποδοσφαίρου Φραντς Μπεκενμπάουερ έφυγε από τη ζωή όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Η είδηση ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα (8/1) στις 18:12, o Φραντς Μπεκενμπάουερ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 78 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο σύζυγός μου και ο πατέρας μας, Φραντς Μπεκενμπάουερ, πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του χθες, Κυριακή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Σας ζητάμε να μπορείτε να θρηνείτε σιωπηλά και να μην κάνετε ερωτήσεις», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας.

Franz Beckenbauer, a German football legend, died on Sunday at the age of 78, his family told dpa. pic.twitter.com/OkTgwaXo4C

— dpa news agency (@dpa_intl) January 8, 2024