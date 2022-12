Πελέ: Οι ελληνικές ομάδες αποχαιρετούν τον «Βασιλιά»

Θλίψη σε ολόκληρο τον πλανήτη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Πελέ την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου. ο «Βασιλιάς» άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών (γεννημένος 23/10/1940), αφού πάλεψε για περισσότερο από έναν χρόνο με τον καρκίνο του παχέoς εντέρου

Τον θρύλο του ποδοσφαίρου αποχαιρετούν και οι ελληνικές ομάδες με αναρτήσεις τους στα social media.

Δείτε τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα των ελληνικών ομάδων στον Πελέ:

May you rest in peace Legend 🕊️

Our sincere condolences to his family and friends in this time of great sadness.

King 𝗣𝗘𝗟𝗘 ♾ in our hearts 🙏🏻❤️

#Pele #RIP #Brazil #Legend pic.twitter.com/xn1YBtbZ4M

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) December 29, 2022