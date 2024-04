ΠΑΟΚ – Μπριζ: Με «όπλο» την Τούμπα για την ανατροπή ο Δικέφαλος του Βορρά

Με τη στήριξη των οπαδών του, με ηθικό ανεβασμένο λόγω της εξαιρετικής φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, αλλά και με τη «βοήθεια» των κομβικών απουσιών της Κλαμπ Μπριζ, ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί να ανατρέψει στην Τούμπα (Πέμπτη 18/4, 22:00) το 1-0, με το οποίο είχε ηττηθεί από τη βελγική ομάδα στο Μπριζ, και να πάρει εκείνος την πρόκριση για τα ημιτελικά του UEFA Europa Conference League.

Την περασμένη Πέμπτη (11/4), στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δυο ομάδες, η Κλαμπ Μπριζ είχε επικρατήσει στο «Γιαν Μπρεϊντέλ Στάντιον» χάρη στο γκολ που πέτυχε από νωρίς ο Ούγκο Φέτλεσεν (9΄). Οι Βέλγοι έχασαν ευκαιρίες να σημειώσουν και δεύτερο γκολ, με σημαντικότερη την επέμβαση του Ντομινίκ Κοτάρσκι στο πέναλτι του Ιγκόρ Τιάγκο. Ο τελευταίος, όπως και οι Μπράντον Μέχελε, Μαξίμ ντε Κάιπερ, συμπλήρωσαν κάρτες και δεν υπολογίζονται από τον Νίκι Χέιεν για τη ρεβάνς της Τούμπας – τρεις κομβικές απουσίες για την Κλαμπ Μπριζ.

Η οποία, ωστόσο, δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση έπειτα από την απομάκρυνση του Ρόνι Ντέιλα και την αντικατάστασή του από τον Χέιεν. Της νίκης επί του ΠΑΟΚ προηγήθηκε το άνετο 3-1 επί της Άντερλεχτ και το, επίσης άνετο, 3-0 επί της Αντβέρπ, με τα γκολ των Ράφαελ Ονιεντίκα (44΄), Μίχαλ Σκόρας (60΄) και Φίλιπ Ζίνκερναγκελ (90+6΄). Με το «τρίποντο» αυτό η Κλαμπ Μπριζ έμεινε μόνη τρίτη, στο -5 από την πρωτοπόρο Άντερλεχτ και στο -2 από την περυσινή νταμπλούχο Αντβέρπ κι ενώ απομένουν επτά ματς για την ολοκλήρωση της Pro League.

Όλες οι επιτυχίες, ωστόσο, ήρθαν στο «Γιαν Μπρεϊντέλ Στάντιον» και είναι ερωτηματικό το πώς θα διαχειριστεί η νεανική ομάδα του Χέιεν την κατάσταση σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και μάλιστα στην «καυτή» ατμόσφαιρα της Τούμπας. Επιπλέον, ο Βέλγος τεχνικός καλείται να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να καλύψει τα τρία σημαντικά κενά, με τους Ζόελ Ορντόνιες, Μπιορν Μέγιερ και Αντόνιο Νούσα να είναι οι επικρατέστεροι για το αρχικό σχήμα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, από την άλλη, δεν έχει τέτοιες ανησυχίες. Τιμωρημένοι δεν υπάρχουν, οι τραυματισμοί έχουν ελαχιστοποιηθεί στο πρόσωπο του Γουίλιαμ Τρόοστ-Εκόνγκ κι ο Ρουμάνος τεχνικός καλείται να πάρει τις αποφάσεις για την ενδεκάδα που θα βάλει τον ΠΑΟΚ σε «τροχιά» πρόκρισης στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του. Οι «ασπρόμαυροι», μάλιστα, θα παρουσιαστούν ξεκούραστοι, καθώς το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League αναβλήθηκε για την Πρωτομαγιά.

#Lucescu and #Vieirinha talk about the game against Club Brugge at Toumba Stadium #PAOKCLU #UECL @europacnfleague pic.twitter.com/Cqx024rErJ

— PAOK FC (@PAOK_FC) April 17, 2024