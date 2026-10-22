Παναθηναϊκός: Στο Αλμάτι για το «2 στα 2» στο Conference League – Οι απουσίες, η πιθανή ενδεκάδα και η αποστολή

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Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη League Phase του Conference League επιδιώκει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Πέμπτη (22/10, 17:30) την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν. Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το «2 στα 2» στη διοργάνωση, προκειμένου να ενισχύσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ άουτ και να παραμείνουν στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα.

Η αναμέτρηση διεξάγεται στο Αλμάτι, περίπου 4.465 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, με το «τριφύλλι» να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο ταξίδι της ιστορίας του για αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι μια ομάδα που την περασμένη σεζόν συμμετείχε στη League Phase του Champions League, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια των «πράσινων» να διατηρήσουν το νικηφόρο ξεκίνημά τους.

Οι τρεις απουσίες και τα πλάνα του Νίστρουπ

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, καλείται να διαχειριστεί τρεις απουσίες ενόψει της αναμέτρησης, με σημαντικότερη εκείνη του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός μέσος έχει υποστεί σοβαρή θλάση στον δικέφαλο μηριαίο μυ και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δυόμισι μήνες. Η επιστροφή του υπολογίζεται στις αρχές Ιανουαρίου.

Εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό σπασμό στον δικέφαλο μηριαίο μυ, ενώ δεν είναι διαθέσιμος ούτε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, λόγω μυϊκών ενοχλήσεων.

Παρά τις απουσίες, ο Δανός τεχνικός εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε τρεις έως τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα, συγκριτικά με την τελευταία αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Η επικρατέστερη επιλογή είναι το 4-2-3-1, με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια και τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Οι Κάνγκουα και Καμαρά αναμένεται να αποτελέσουν το δίδυμο στον άξονα, ενώ οι Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα και Αντίνο διεκδικούν θέσεις πίσω από τον Ντέσερς, ο οποίος προβάλλει ως η βασική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.

Η 24μελής αποστολή του Παναθηναϊκού

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή για την αναμέτρηση με την Καϊράτ.

Αναλυτικά, την αποστολή αποτελούν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Καϊράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σιρομπόκοφ, Μαρτίνοβιτς, Ταπάλοφ, Όκσανεν, Μεντόνσα, Τουγιάκμπαεφ, Γκουάλ, Γιούκολα, Εντμίλσον.

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς.

Η διαιτητική ομάδα

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ολλανδός Άλαρντ Λίντχουτ, με βοηθούς τους Γιόχαν Μπάλντερ και Ντίον Φίκερτ.

Καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα αναλάβει ο Σάντερ φαν ντερ Έικ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Έρβιν Μπλανκ, με βοηθό (AVAR) τον Άλεξ Μπος. Όλα τα μέλη της διαιτητικής ομάδας προέρχονται από την Ολλανδία.