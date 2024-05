Παναθηναϊκός: LIVE η άφιξη των πρωταθλητών στην Αθήνα – Βίντεο και φωτογραφίες

Η αποστολή του πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκού, επέστρεψε στην Αθήνα με το τρόπαιο της Euroleague για να γιορτάσει μαζί με τους φιλάθλους της στο ΟΑΚΑ την κατάκτηση του έβδομου ευρωπαϊκού της τίτλου.

Οι πανηγυρισμοί από το… ράψιμο του έβδομου αστεριού στην φανέλα του Παναθηναϊκού άρχισαν από το Βερολίνο, εκεί όπου το βράδυ της Κυριακής, 26/5, οι «πράσινοι» διέλυσαν την Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησαν την κορυφή της Euroleague ύστερα από 13 χρόνια.

Η αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης αναχώρησε, όπως ήταν προγραμματισμένο, σήμερα το πρωί από την γερμανική πρωτεύουσα με προορισμό την Ελλάδα και προσγειώθηκε γύρω στις 14:30 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την κούπα στις… αποσκευές της.

Εκεί τους περιμέναν χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού, που πήγαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρίσκεται κυριολεκτικά υπό πολιορκία.

Η αποστολή του “7άστερου” Παναθηναϊκού εξήλθε από την Πύλη 7 (Cargo) του αεροδρομίου και επιβιβάστηκε σε ένα καταπράσινο ανοιχτό λεωφορείο, το οποίο φέρει την επιγραφή «King is Back» (σ.σ ο βασιλιάς επέστρεψε) και θα μεταβεί στο Parking 5 του ΟΑΚΑ, για να γιορτάσει με τον κόσμο του, όπως πραγματικά του αξίζει!

📍OAKA #PAOFans are waiting for the Champions to arrive ☘️💚#WeTheGreens #paobcaktor #F4GLORY #7thStar pic.twitter.com/b412auysQz

— Panathinaikos BC (@paobcgr) May 27, 2024