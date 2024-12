Παναθηναϊκός για Τίμα: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του»

Ο θάνατος του Γιάνις Τίμα σόκαρε το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να βρίσκεται νεκρός έξω από πολυκατοικία στην Μόσχα. Ήταν μόλις 32 ετών. Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωσή του στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του Λετονού.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέφερε: “Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Γιάνις Τίμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.”

Δείτε το post της “πράσινης” ΚΑΕ:

