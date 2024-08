Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Φακούντο Πελίστρι – Συμφώνησε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ουρουγουανού εξτρέμ, Φακούντο Πελίστρι, από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, οι δύο ομάδες έχουν καταλήξει σε συμφωνία, ενώ ο παίκτης είναι έτοιμος να ενσωματωθεί στο ρόστερ των “πράσινων”.

Ο Πελίστρι, που αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Η μεταγραφή αναμένεται να κοστίσει στον Παναθηναϊκό περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, με επιπλέον 2 εκατομμύρια σε μπόνους.

Ο 22χρονος εξτρέμ γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2001 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης και έχει περάσει από τις ακαδημίες των Λα Πικάδα, Ρίβερ Πλέιτ Μοντεβιδέο και Πενιαρόλ, όπου και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετακινήθηκε αργότερα, συμμετέχοντας σε 13 αγώνες χωρίς να σκοράρει, ενώ αγωνίστηκε δανεικός σε Αλαβές και Γρανάδα, καταγράφοντας συνολικά 48 συμμετοχές και 2 γκολ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Πελίστρι μετρά 26 συμμετοχές και 2 γκολ με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.

🟢Panathinaikos FC agree personal terms with Facundo Pellistri.

Panathinaikos agree club record £10m deal to sign Facundo Pellistri.

£8.6m plus £1.4m in add ons.

The Player will say his goodbyes tomorrow morning before flying directly to Greece🇬🇷.

