Ολυμπιακός: Στο Λιμάνι έως το 2027 ο Ουόκαπ – Το επικό ΒΙΝΤΕΟ με το… χταπόδι

Μετά τον Σακίελ ΜακΚίσικ, ο Ολυμπιακός ανανέωσε τη συνεργασία του και με τον Τόμας Ουόκαπ. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (12/4) το νέο συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» το οποίο έχει ισχύ έως το 2027.

H KAE Ολυμπιακός παρουσίασε την παραμονή του Ουόκαπ, με βίντεο στο οποίο ο Αμερικανός παραγγέλνει στα… ελληνικά σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο και όταν ο σερβιτόρος του λέει μία λέξη που δεν γνωρίζει (σ.σ. χταπόδι), ο Ουόκαπ λέει: «Δεν ξέρω αυτή τη λέξη… αλλά έχω τέσσερα ακόμη χρόνια για να μάθω. Και λίγο αργότερα φαίνεται στο βίντεο να κοιτάζει την κάμερα και να λέει προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού: «Μόλις υπέγραψα την τετραετή επέκταση του συμβολαίου μου και έχω χρόνο για να μάθω. Εγώ εξασφάλισα τη θέση μου για τη νέα περίοδο. Εσύ;».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε μία πρωτοφανή κίνηση έθεσε σε κυκλοφορία ήδη τα διαρκείας εισιτήρια ενόψει της επόμενης σεζόν.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τόμας Γουόκαπ μέχρι το καλοκαίρι του 2027! Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος το 2021 είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο, συναντήθηκε με τους Προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και επισημοποίησαν την παραμονή του στο Λιμάνι για ακόμα τέσσερα χρόνια».

⚓️🐙✍️🏾 What if @twalkup23 can’t pronounce correctly the word “ktapodi” (octopus in Greek)? He has four years ahead to fix his Greek speaking skills!!!

Walkup secured his seat for next season (2023-24).

Did you? 🎟️ https://t.co/7CuTq2WlEE

#OlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/btg12i536Q

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) April 12, 2023