Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague

Ένας αγώνας… φωτιά, ο ελληνικός «εμφύλιος» σε επίπεδο Euroleague, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, διεξάγεται την Πέμπτη (14/3, 19:45), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το ελληνικό ντέρμπι «αιωνίων» είναι αδιαμφισβήτητα το ματς της 29ης αγωνιστικής στη διοργάνωση, όχι μόνο από θέμα ποιότητας λόγω της αναβάθμισης των «πρασίνων» από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και όσον αφορά στη βαθμολογία.

Οι δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονται στην πρώτη εξάδα μετά από 28 αγωνιστικές, δηλαδή στις ομάδες που θα περιμένουν όσο διαρκούν τα Play In, της νέας φάσης που προστέθηκε στο σύστημα διαξαγωγής από φέτος. Ο Παναθηναϊκός είναι 3ος με 18 νίκες – 10 ήττες και ο Ολυμπιακός είναι 5ος με μία νίκη λιγότερη (17-11). Ισορροπία… εύθραυστη, καθώς η 2η Μπαρτσελόνα έχει μόλις μία νίκη περισσότερη από Παναθηναϊκό και Μονακό, ενώ οι Φενερμπαχτσέ και Βίρτους Μπολόνια μετρούν από 17 νίκες και 11 ήττες επίσης. Στις έξι αγωνιστικές που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της regular season, τα πάντα μπορούν να συμβούν όσον αφορά στην οκτάδα, με δεδομένο πως οι Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ έχουν δύο νίκες λιγότερες από Ολυμπιακό, Φενερμπαχτσέ και Μπολόνια. Η Ρεάλ Μαδρίτης παρά τις τρεις διαδοχικές ήττες της είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να νιώθει πιο αισιόδοξη πως θα παραμείνει στην πρώτη θέση μέχρι τη γραμμή του φίνις της κανονικής περιόδου, καθώς βρίσκεται στις +3 νίκες από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα.

Υψηλές είναι και οι πιθανότητες να βρεθούν αντίπαλοι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ, με πιθανά σενάρια τα 4-5 και 3-6. Κι αυτό γιατί η Μονακό έχει εύκολο πρόγραμμα και… κρυφοκοιτάζει τη 2η θέση, ενώ ο Ολυμπιακός έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Πολλά θα κριθούν, λοιπόν από τη «μάχη» Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, αλλά και από τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός (22/3), της 31ης αγωνιστικής… μέσα στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί στη Euroleague. Kι ενώ μετά την Καθαρά Δευτέρα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Εφές (19/3) και ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου (20/3).

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός νικήσει στο ΣΕΦ, τότε αποκτά προβάδισμα για πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, ενώ θα έχει αυτός και το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους «ερυθρόλευκους» αφού στον πρώτο γύρο, ο Ολυμπιακός νίκησε στην παράταση και στις ισοβαθμίες δεν μετρούν οι πόντοι στην παράταση. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός, τότε βέβαια θα έχει αυτός το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας.

