Ολυμπιακός: Μεταγραφή – «βόμβα» στο ΣΕΦ με Εβάν Φουρνιέ

Μετά τη μεταγραφή του Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός προχώρησε τώρα στην απόκτηση ενός σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ. Ο Εβάν Φουρνιέ, για τα επόμενα 2+1 χρόνια, θα είναι «κάτοικος» του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, καθώς εξασφάλισε την υπογραφή του Γάλλου αστέρα του μπάσκετ, Εβάν Φουρνιέ. Έπειτα από 12 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο NBA, ο Φουρνιέ επιστρέφει στην Ευρώπη για να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο 32χρονος περιφερειακός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, όπως μετέδωσε πρώτο το Eurohoops, κλείνοντας ένα deal που συζητιόταν έντονα το τελευταίο διάστημα. Ο Ολυμπιακός έδειξε υπομονή και επιμονή για την απόκτησή του και, τελικά, κατάφερε να δικαιωθεί, προσθέτοντας έναν παίκτη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Breaking: Evan Fournier signing with Olympiacos for the next three yearshttps://t.co/leNyPMZNU7

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 2, 2024