Ολυμπιακός – Φράιμπουργκ: Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» – ΦΩΤΟ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φράιμπουργκ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρώτη αγωνιστική του Europa League και πριν από λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Φρέιρε, Ορτέγκα, Έσε, Καμαρά, Μασούρας, Μπιέλ, Φορτούνης, Καμπί.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φράιμπουργκ! / Our line-up for today’s match against SC Freiburg!#Olympiacos #UEL #OLYSCF pic.twitter.com/pl1LQMsGdU

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 21, 2023