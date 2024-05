Ολυμπιακός – Φιορεντίνα: Ένταση στο φινάλε του 1ου ημιχρόνου – Οι “Βιόλα” ζητούσαν από τους οπαδούς τους να ηρεμήσουν

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του τελικού του Conference League μεταξύ Ολυμπιακού και Φιορεντίνα, δημιουργήθηκε ένταση στην εξέδρα των φίλων των “βιόλα”.

Επενέβη η αστυνομία, ενώ οι ποδοσφαιριστές της Φιορεντίνα έτρεξαν στο σημείο -πριν πάνε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ Arena για την ανάπαυλα- για να τους ηρεμήσουν.

As soon as the first half ended, there was a disturbance in the stands involving Fiorentina fans and the police. The players immediately went to the location

