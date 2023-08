Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» και ο Ιβάν Μπρνιτς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ιβάν Μπρνιτς αφίχθη σήμερα (18/8) στην Αθήνα και λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Μετά την ανακοίνωση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σκάρπα, οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν τη σύναψη συμφωνίας με τον 22χρονο Κροάτη εξτρέμ εντός της ημέρας, αφού πρώτα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις.

Στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ιβάν Μπρίνιτς. Ο Κροάτης εξτρέμ γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 2001 και αποτελεί προϊόν ακαδημιών της Hajduk Split. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τον Ιούνιο του 2020, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 2019-2020 με επτά συμμετοχές και μία ασίστ στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 έκανε πέντε συμμετοχές και μοίρασε δύο ασίστ.

Τον Αύγουστο του 2021 υπέγραψε στη Dugopolje της χώρας του, με τη φανέλας της οποίας σε 26 παιχνίδια πέτυχε έντεκα γκολ και έδωσε έξι ασίστ. Το επόμενο καλοκαίρι τον απέκτησε η Μάριμπορ και η πρώτη του σεζόν στη Σλοβενία ήταν και η πιο γεμάτη της καριέρας του. Το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 τον βρήκε να έχει κάνει 46 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, κύπελλο, προκριματικά Champions League, Europa League και Conference League, να έχει μοιράσει 13 ασίστ και να έχει πετύχει οκτώ γκολ.

Εφέτος ήταν βασικός και αναντικατάστατος στα προκριματικά του Conference League (έξι συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ), ενώ έκανε και μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα, έχοντας ασίστ στο νικηφόρο 0-4 απέναντι στη Radomlje.

Ο Μπρίνιτς είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας U15, U17, U19 και U20.

Ιβάν, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».

🔴⚪✍🏻| Ιβάν Μπρίνιτς καλώς όρισες στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! / Ivan Brnic welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒!

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Brnic #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/I7lJcR9Tzu

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 18, 2023