Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Πέδρο Άλβες ως τον νέο Αθλητικό Διευθυντή

Ο Πέδρο Άλβες είναι και επίσημα αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, όπως ανακοίνωσαν οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο Πέδρο Άλβες, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Sports Director.

Γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1983 και αφού ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα, ανέλαβε υπεύθυνος του τμήματος σκάουτινγκ στη Braga, στην οποία έμεινε για τρία χρόνια.

Από το 2018 έως και τον περασμένο Ιούλιο εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στην Estoril».

Ο Πέδρο Άλβες είναι ο νέος Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας μας! Καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού! / Pedro Alves is our new Sports Director! Welcome to the Olympiacos family! 🔴⚪️ #Olympiacos #Welcome #PedroAlves #SportsDirector #Portugal pic.twitter.com/i1Wrgcv67x

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 5, 2023