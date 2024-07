Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αυστραλός σέρφερ κόντεψε να πνιγεί κατά τη διάρκεια των Αγώνων – Πώς σώθηκε – ΦΩΤΟ

Με την ίδια του τη ζωή παραλίγο να πληρώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του σερφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 ο Αυστραλός Τζακ Ρόμπινσον.

Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο 26χρονος σέρφερ που είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο και το απέδειξε με μια εξαιρετική εμφάνιση, αποκλείοντας το Νο 1 στον κόσμο John Florence στην Ταϊτή – η οποία φιλοξενεί το διαγωνισμό σέρφινγκ στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ένα σύστημα καταιγίδας δημιούργησε τεράστια κύματα και ο τρίτος γύρος των γυναικών αναβλήθηκε την Τρίτη μετά από ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες, με τον Robinson να ανοίγεται για τον τρόμο που δέχτηκε μετά από μια σειρά από wip-outs που χρειάστηκε διάσωση από ένα jet-ski.

«Παρασύρθηκα πάνω από τον πυθμένα και παραλίγο να με κρατήσουν δύο κύματα από κάτω», αποκάλυψε. «Δεν πήρα πολύ αέρα. Δεν υπήρχε πολύς χρόνος. Μου θύμισαν τόσα πολλά παιδιά που είχαν τόσα πολλά άσχημα wipe-outs εδώ.

«Είχα μερικά πολύ άσχημα (wipe-outs), αλλά σε έναν αγώνα είναι διαφορετικά. Έχεις πολύ περισσότερη αδρεναλίνη και διακυβεύονται πολύ περισσότερα».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Aussie Paris Olympics surf star Jack Robinson reveals he almost DROWNED before being rescued from the ‘most dangerous place in the world’ https://t.co/jJaPKJ9IG8

— Mail Sport (@MailSport) July 30, 2024