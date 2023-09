Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Ανακοινώθηκε κι επίσημα από την Νότιγχαμ Φόρεστ

Παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι και επίσημα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος ανακοινώθηκε από την αγγλική ομάδα.

Η ομάδα ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη συμφώνησε με τον διεθνή τερματοφύλακα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

O 29χρονος τερματοφύλακας έπειτα από μια πενταετία στην Μπενφίκα, όπου κατέγραψε 225 συμμετοχές, θα συνεχίσει την καριέρα στην Αγγλία και την Premier League με την φανέλα της Νότιγχαμ.

Το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις του Βλαχοδήμου με τον προπονητή της Μπενφίκα, Ρότζερ Σμιντ είχαν ψυχρανθεί, με αποτέλεσμα ο Έλληνας πορτιέρε να βρεθεί στην πόρτα της εξόδου από τους «αετούς» της Λισαβόνας.

Το όνομά του Βλαχοδήμου έπαιξε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της Γιουνάιτεντ, όμως τις τελευταίες ημέρες η Νότιγχαμ κινήθηκε ενεργά για την απόκτησή του και λίγο πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Ο έμπειρος πορτιέρε πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την αγγλική ομάδα.

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of Odysseas Vlachodimos on a four-year deal ✍️#NFFC | #WelcomeOdysseas 🇬🇷 pic.twitter.com/GcjphOqqrX

— Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2023