Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο χορεύει με φανέλα του Λιονέλ Μέσι – ΒΙΝΤΕΟ

Χαμό προκάλεσε το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζεται με φανέλα της Μπαρτσελόνα και το όνομα του Λίο Μέσι σε αυτή.

Η σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκες, ήταν αυτή που έκανε τη… ζημιά στον CR-7 ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο ένας από τους γιους του Πορτογάλου σούπερ σταρ χορεύει μαζί με τις αδελφές του φορώντας φανέλα των Καταλανών.

Δείτε εδώ:

Cristiano Ronaldo’s son Mateo dancing and singing to ‘Peaches’ by Jack Black in an FC Barcelona kit during Georgina’s Rodriguez’s recent instagram story. pic.twitter.com/TZtLYFt6xI

— GC (@GettyCristiano) May 20, 2023