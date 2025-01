ΝΒΑ: Επιστροφή Αντετοκούνμπο στο παρκέ με 30 πόντους και 12 ριμπάουντ – Ενθουσιασμός στο Μιλγουόκι

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν τη νίκη στο «Gainbridge Fieldhouse», κερδίζοντας τους Ιντιάνα Πέισερς με 120-112.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς στην εκτός έδρας νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς με σκορ 120-112, πετυχαίνοντας 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Σπουδαία συμβολή είχαν και οι Μπρουκ Λόπεζ με 16 πόντους, Κρις Μίντλετον με 15, ενώ οι Μπόμπι Πόρτις και Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ σημείωσαν από 14 πόντους ο καθένας.

— 🦌💫 (@GiannisWorld) December 31, 2024