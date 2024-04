Ντίαζ Ακόστα – Τσιτσιπάς 1-2: Πήρε το «θρίλερ» και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Open της Βαρκελώνης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ζορίστηκε» πολύ απέναντι στον Αργεντινό Φακούντο Ντίαζ Ακόστα (Νο53 της παγκόσμιας κατάταξης), έφτασε στα… όριά του σώζοντας δύο φορές ματς μπολ του αντιπάλου του, ωστόσο, βρήκε τη δύναμη και την καθαρή σκέψη στο φινάλε για να επικρατήσει με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7(8)-6), παίρνοντας την πρόκριση «θρίλερ» για τα ημιτελικά του Open της Βαρκελώνης.

Τρομερή εξέλιξη στο τρίτο σετ που κρίθηκε στο τάιμ-μπρέικ μετά από τρομερές ανατροπές με τον 25χρονο Έλληνα πρωταθλητή να επικρατεί με 10-8 και να περιμένει πλέον στον έναν ημιτελικό του τουρνουά 500 της ATP, τον νικητή του ζευγαριού Άρθουρ Φιλς (Γαλλία, Νο35) και Ντούσαν Λάγιοβιτς (Σερβία, Νο59).

Tsitsipas survives BCN thriller! 😲🇪🇸@StefTsitsipas fends off two match points 🆚 Diaz Acosta to return to the final four @bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/z36NtGpCs8

— ATP Tour (@atptour) April 19, 2024