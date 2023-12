Νότιγχαμ Φόρεστ: «Ο Μαρινάκης ανέλαβε περαιτέρω οικονομική δέσμευση»

Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε περαιτέρω οικονομική δέσμευση προς τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Αυτό έκανε σήμερα (15/12) γνωστό με ανακοίνωσή του ο αγγλικός σύλλογος σημειώνοντας:

«Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, ανέλαβε περαιτέρω οικονομική δέσμευση προς τον σύλλογο με τη μετατροπή δανείων αξίας 11 εκατομμυρίων λιρών σε μετοχές για το οικονομικό έτος 2022/23. Η πρόσθετη οικονομική δέσμευση από τον ιδιοκτήτη ανακουφίζει περαιτέρω την οικονομική επιβάρυνση του συλλόγου και υπογραμμίζει τη συνεχή αφοσίωση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην επιτυχία του συλλόγου.

Η κίνηση αποτελεί μέρος της οικονομικής διαδικασίας του συλλόγου για τους λογαριασμούς του 2022/23. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας έχουν υποβληθεί στο Companies House.

Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετατρέπει το χρέος του συλλόγου σε μετοχικό κεφάλαιο. Το οικονομικό έτος 2021/22, ο ιδιοκτήτης μετέτρεψε δάνεια αξίας 41 εκατομμυρίων λιρών σε μετοχές. Αυτό ακολουθεί μια παρόμοια μετατροπή 12 εκατομμυρίων λιρών το 2020/21 και άνω των 20 εκ. λιρών το 2019/20».

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has made a further financial commitment to the Club with the conversion of £11m worth of loans into shares for the financial year 2022/23.

— Nottingham Forest (@NFFC) December 15, 2023