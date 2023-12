To Fontainebleau έφερε την μαγεία του James Bond στο Las Vegas

To όνομα “Fontainebleau” είναι εμπνευσμένο από την γνωστή περιοχή στο κέντρο του Παρισιού, με το μεγάλο δάσος και το παλάτι που χρησιμοποιούσαν οι βασιλείς της Γαλλίας.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το 1954, το “Fontainebleau Miami Beach” έγινε ένα κοσμοπολίτικο ξενοδοχείο, που γνώρισε μεγάλες δόξες. Το ’59 ο Frank Sinatra, υποδύεται τον ρόλο του Tony Manetta, στην πισίνα του ξενοδοχείου. Το 1960, εκεί ο Sinatra μαγνητοσκοπεί ένα τηλεοπτικό σώου για το δίκτυο ABC, καλωσορίζοντας τον Elvis Presley από την δίχρονη στρατιωτική του θητεία.

Το 1964 στο Fontainebleau του Miami, γυρίζονται σκηνές της ταινίας του James Bond “Goldfinger” με το Sean Connery. To 1976 o Neil Young γράφει το τραγούδι “Fontainebleau” και το συμπεριλαμβάνει στο άλμπουμ “Long May You Run”, που ηχογράφησε με τους Stills-Young Band.

Επίσης το Fontainebleau του Miami εμφανίζεται στην ταινία “Scarface” με τον Al Pacino, στο “Police Academy 5: Assignment Miami Beach” του 1988, στα φιλμ “Bodyguard” με τον Kevin Costner και την Whitney Houston και “The Specialist” με τον Sylvester Stallone και την Sharon Stone. Σε ένα επεισόδιο της σειράς “The Sopranos” και σε άλλες παραγωγές.

Ήταν ένα μεσημέρι του 1968 όταν ο Frank Sinatra πήρε δείπνο στο Fontainebleau του Miami, μαζί με τον καλό του φίλο Paul Anka. Εκεί ο Sinatra του είπε ότι σκόπευε να αποχωρήσει από το τραγούδι, διότι θεωρούσε ότι δεν άξιζε τον κόπο. Ο Paul Anka μόλις είχε γυρίσει από διακοπές στην νότια Γαλλία, όπου είχε ακούσει και είχε ενθουσιαστεί με το τραγούδι “Comme d’ Habitude”, που τραγουδούσε ο Claude François. Λίγο καιρό αργότερα έγραψε στίχους πάνω στο γαλλικό κομμάτι και έτσι γεννήθηκε το “My Way”, που έδωσε νέα μεγάλη όθηση στην καριέρα του Frank Sinatra και τον απέτρεψε να εγκαταλείψει το πεντάγραμμο.

Προχθές, έγιναν τα εγκαίνια του “Fontainebleau Las Vegas”, του δεύτερου πιό ακριβού resort και casino στο Las Vegas. Η συνολική επένδυση ανήλθε στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με 16 στρέμματα κλειστών χώρων διαμονής και ψυχαγωγίας και 3.644 δωμάτια. Το project που διαθέτει 68 ορόφους και που είναι το υψηλότερο κτήριο στο Las Vegas, ταλαιπωρήθηκε για περίπου 15 χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι η αρχική επένδυση επτώχευσε. Διαθέτει και έναν συναυλιακό χώρο, με 3.800 καθίσματα, το “BleauLive Theater”, όπου φιλοδοξεί να φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε πολύς κόσμος και πολλά μεγάλα ονόματα. Η μεγάλη έκπληξη ήταν ο Paul Anka, ο οποίος έπαιξε craps και τραγούδησε για τους προσκεκλημένους. Εμφάνιση έκανε και ο Justin Timberlake. Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Cher, η Kim Kardashian, η Ivanka Trump, η Kendall Jenner, ο Sylvester Stallone με την σύζυγό του, ο Alice Cooper, η Dita Von Teese και ο Lenny Kravitz.

