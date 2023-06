Νίκολα Γιόγκιτς: Έκλεψαν τη παράσταση στους πανηγυρισμούς των Νάγκετς η κόρη και η οικογένεια του- ΒΙΝΤΕΟ

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν είναι ο Νίκολα Γιόκιτς που έλαμψε στα παρκέ του NBA, κατέκτησε το πρωτάθλημα και αναδείχθηκε MVP των τελικών απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Όπως ήταν φυσικό ο Σέρβος ήταν πρωταγωνιστής και στο γλέντι που ακολούθησε μετά την απονομή του τροπαίου, όμως κάπου εκεί ανέλαβε δράση η μικρή κόρη του Γιόγκιτς και ολόκληρη η οικογένεια του.

Δείτε τα απολαυστικά βίντεο:

THE JOKIC FAMILY CELEBRATES ♥

The Denver Nuggets are the 2022-23 NBA Champions! pic.twitter.com/jEV1kJzdqm

— NBA (@NBA) June 13, 2023